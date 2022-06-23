Başkan Zeybek'in ziyaretleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek İscehisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek İscehisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Zeybek'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Bir süre Şahin ile sohbet eden Zeybek geçen hafta kentte yaşanan sağanak nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Zeybek'in ziyaretine Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş eşlik etti. AA / Hakan Şimşek - Güncel Mehmet Zeybek Ahmet Şahin Karahisar Güncel Haberler

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