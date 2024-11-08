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Başkan Uysal, Oğlu E.U.'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Başkan Uysal, Oğlu E.U.'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı
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Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar girişiminde bulunan oğlu E.U.'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve önümüzdeki 72 saatin çok önemli olduğunu duyurdu.

'72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen oğlu E.U.'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Başkan Uysal'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Başkan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuş ve yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye götürülmüştü.

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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