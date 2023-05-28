Başkan Tahmazoğlu oyunu kullandı
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Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyunu Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesinde kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giden Tahmazoğlu, Sandıkları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyunu Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesinde kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına akın etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sabah saatlerinde Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesine gelerek burada oyunu kullandı. Sandıkları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Tahmazoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel