Başkan Sevinç, İhtiyaç Sahibi Aileleri Ziyaret Etti

Başkan Sevinç, İhtiyaç Sahibi Aileleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Gıda yardımı yapan Sevinç, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret ederek bayramlaştı.

Alileleri evlerinde ziyaret eden Sevinç, gıda yardımında bulundu.

Sevinç, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu bayramda da vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Bu bayram gününde sevinçlerine ortak olmak, bayramı beraber yaşamak için ailelerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret bizim için umut ve gurur verici. Tüm vatandaşların mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum."dedi.

Vatandaşlar ise kendilerini yalnız bırakmayan Sevinç'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı

Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.