IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Başkan Seçer, Makam Koltuğunu Öğrencilere Devretti

Başkan Seçer, Makam Koltuğunu Öğrencilere Devretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrencilere bıraktı ve onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Fatih İlkokulu Müdürü Dilek Göl, öğretmen Gamze Berk ve ilkokulun öğrencileri İlayda Özyar, Yasin Çiftçi, Yasmin Almansour ve Çınar Yardımcı'yı makamında kabul etti.

Konuklarıyla sohbet eden Seçer, daha sonra koltuğunu öğrencilere devretti.

Öğrenciler, ziyarette, kente ve çocuklara dair isteklerini Seçer'e iletti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.