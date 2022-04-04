Başkan Şahin, Lokma tatlısı dağıttı

İftarlar, kumanyalar, yardım kolileri ve kültürel etkinliklerle, Midyat'ta dolu dolu bir oruç ayı yaşatılıyor.

11 ayın sultanı Ramazan'da, Midyat Belediyesi tarafından iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Ramazan Ayı boyunca her gün farklı bir mahallede ikramlar devam edecek.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçede taziye ziyaretlerinin ardından geldiği Söğütlü Mahallesinde, Mübarek Ramazan Ay'ı dolayısıyla Şehidul Harameyn Göl Camii önünde Lokma tatlısı dağıtımında bulundu.

Vatandaşlarla ve çocuklarla yakından ilgilenen Şahin, çocuklara lokma tatlısı ikramında bulundu.

Başkan Şahin, "Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçede Ramazan Ayına özel Lokma dağıtımına başlandı. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan diliyorum. Amacımız vatandaşlarımıza farkı bir Ramazan yaşatmaktır. İki günden beri kırsal mahallelerimizde lokma tatlısı dağıtımı yapılıyor. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında Lokma dağıtımı yapılıyor."

Büyük ilgi gören Lokma dağıtımında, vatandaşlar, Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ve Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Bültenler / Güncel