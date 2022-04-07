Başkan Özen, İftar Öncesi ve Teravih Sonrası İlçe Halkıyla

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Çocuklarımıza ramazanı, iftarı ve sahuru anlatalım yaşatalım

Ramazan ayının manevi ortamının en güzel şekilde yaşandığı buluşmalarda camiden çıkan cemaatle bir araya gelen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; vatandaşların istek ve önerilerini dinlerken, vatandaşlarla birlikte çayları yudumlamanın keyfini ve Ramazanın maneviyatını yaşıyor. Ramazan'ın manasını çocuklara da aşılamak için anne ve babalara önemli görevler düştüğünü aktaran Başkan Özen, şunları kaydetti: "Çocuklarımızı mutlaka teravihlere götürelim, ramazanı, iftarı ve sahuru anlatalım yaşatalım. Bu coşkudan yavrularımızı mahrum etmeyelim. Bu mübarek ayda Müslümanlar paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiler ve kardeşlik duygularımız daha da pekişir. Biz de Ramazan boyunca iftar saatinde Sapanca Belediyemizin iftar çadırında, iftar öncesi esnaf ziyaretlerimizle ve teravih sonrası çay sohbetlerimizle hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. İnşallah ramazan ayı boyunca da devam edeceğiz. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hep birlikte güzellikler içinde bayrama ulaşırız" dedi

İftar öncesi yapılan esnaf ziyaretlerinde Başkan Özen'e AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akçay, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı EnesSerdar ve yönetim üyeleri de eşlik etti. Belediye bahçesinde kurulan iftar çadırına gelen vatandaşlar ve çok sayıdaki öğrenciler bu hizmetten dolayı Başkan Özen'e teşekkür ettiler.

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