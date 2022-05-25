Başkan Özen'e teşekkür ziyareti - Haberler

Başkan Özen; "18-22 Mayıs tarihlerinde Sapanca Festival ve Fuar Alanımızda gerçekleşen Karavan Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Sakarya'dan ve Türkiye'den kendini kanıtlamış üretici birçok firmanın ve karavan sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen festival Sapanca'mıza çok yakıştı. Pandemi ile birlikte insanlar kalabalıktan uzaklaşarak sakin turizmi tercih eder oldu. Karavanlar, bungalovlar tatilcilerin gözdesi haline geldi. Karavan tutkunları göl kenarında ilçemizde tatil yapma imkânı buldular. İlçemiz de böyle bir festivalin gerçekleşmesi hem bizler hem üretici firmalar hem de karavancılar adına güzel bir adım oldu" diye belirtti.

Sakarya Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Osman Gündüz Dolgun; "Karavan sektörümüzün ulusal ve global anlamda en büyük üreticilerinden olan AL-KO firmasının sponsorluğu ve derneğimizin iş birliğiyle Sapanca Festival ve Fuar Alanında yapmış olduğumuz Karavan Festivali yoğun ilgi ve talep gördü. Sapanca Belediye Başkanımız Özcan Özen'e ve Sapanca Belediyesi'ne bize vermiş oldukları destek ve ilgi alakalarına teşekkür ediyoruz" dedi. Sakarya Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Gündüz, ziyaretin sonunda Başkan Özen'e plaket takdim etti. Başkan Özen, kısa süre zaman içinde hayata geçirilecek olana Karavan Park alanı ile ilgili misafirlerine bilgi verdi.

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