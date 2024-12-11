Başkan Özdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gençlerle Buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Elinden Tut Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansa, Başkan Özdoğan'ın yanı sıra ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ile çok sayıda hukuk ve ilahiyat fakültesi öğrencisi katıldı.

Burada konuşan Özdoğan, insan haklarının evrensel bir değer olarak benimsenmesine rağmen uygulamada birçok sorunla karşılaşıldığını, 2019 verilerine göre 70 milyon insanın temel yaşam haklarının ihlal edilmesi nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İnsan haklarının İslam'ın temel prensipleriyle de uyum içinde olduğuna dikkati çeken Özdoğan, "Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde insan haklarıyla ilgili birçok temel ilkeyi görmek mümkün. Eşitlik, kişisel dokunulmazlık, kadın hakları, aile hukuku gibi konular o dönemde de vurgulanmıştır. Bu anlayış, bugün de insan haklarının temeli olmalıdır. Bizim haklarımız olduğu kadar yükümlülüklerimiz ve ödevlerimiz de var. Kendimize, ailemize, okulumuza, yaşadığımız şehre ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Adalet ve hakkaniyet prensipleriyle hareket ettiğimiz sürece daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.