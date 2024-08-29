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Başkan Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde zaferin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerini atan Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor olmanın gurur, coşku ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli ve son safhalarını teşkil eden Büyük Taarruz'un Türk milletinin var olma savaşı olduğunu aktaran Böcek, bu savaş neticesinde bağımsızlığın en önemli adımının atıldığını ifade etti.

Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Büyük Taarruz'un büyük bir zaferle sonuçlandığını bildiren Böcek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu büyük zafer, dört bir yanı işgal altındaki topraklardan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu büyük zafer, sadece silahlı bir mücadeleyi değil, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliği, Yüce Türk Milleti'nin vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun da simgesidir. 30 Ağustos ruhunu yaşatarak, ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Zaferin kazanılmasında önemli rol oynayan cesaret, kararlılık ve milli birlik duygusunu gelecek kuşaklara coşkuyla aktarmaya devam ediyoruz."

Böcek, Atatürk'ün açtığı yolda, onun ilke ve inkılaplarından ayrılmadan gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların yüzünün güldüğü, vatandaşın mutlu ve huzurlu yaşadığı, daha aydınlık, özgür ve demokratik bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhittin Böcek Politika Güncel Haberler

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