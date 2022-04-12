Başkan Kurt iftarda muhtarlarla buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftarda Odunpazarı Bölgesinde bulunan mahallelerin muhtarları ile buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından belediye yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ile Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan mahallelerin muhtarları katıldı.

Yemekte muhtarların taleplerini de dinleyen Başkan Kurt, sık sık 'birlikte yapmak' ve 'birlikte başarmak' vurgusu yaptı.Odunpazarı Belediyesi'nin kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Kurt, mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM"

Ramazan ayının hayırlı geçmesini dileyen Başkan Kurt, "Ailenizle, mahallenizle sağlıklı ortamda bir Ramazan geçirerek, bayrama kavuşmanızı diliyorum. Bayramda da mutlu bir Türkiye olmasını diliyorum" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin uzun yıllardır muhtarlarla iş birliği içinde çalıştığını kaydeden Başkan Kurt, bu iş birliğinin devam edeceğinin altını çizdi. "Yapılabilecek işleri konuşarak, planlayarak ve dayanışma içinde gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu hedefi de birlikte yakalayacağız. Biz, muhtarlarımızı seviyoruz, onların işini kolaylaştırmak için de her türlü gayreti gösteriyoruz" diyen Başkan Kurt, muhtarlar için yasal hükümlülüklerin ve belediye çalışmalarının yer aldığı bir el kitabı hazırladıklarını kaydetti.

Başkan Kurt, "Hangi mahallede hangi adımı atmak gerekiyorsa bize söyleyin, birlikte gerçekleştirelim. Ramazan ayı hayırlı, uğurlu olsun. Önümüzdeki günler de bayram gibi olsun" diye konuştu.

İftar yemeğinde konuşma yapan diğer isimler ise Refik Özaydın ve Muharrem Önlü oldu. Özaydın ve Önlü, böyle bir yemek organize ederek muhtarları bir araya getirdiği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Odunpazarı Belediyesi tarafından muhtarlar için hazırlanan el kitapları dağıtıldı.

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