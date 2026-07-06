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İlkadım'da mahallelere yeni parklar kazandırılıyor

İlkadım'da mahallelere yeni parklar kazandırılıyor
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Unkapanı ve Kökçüoğlu mahallelerinde yapımı süren park çalışmalarını yerinde inceledi. Kurnaz, modern yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede yapımı süren park çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kurnaz, Unkapanı Mahallesi Muhtarı Erdinç Çiftçi ve Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindan ile devam eden park çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Kurnaz, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

İlkadım'ın her mahallesinde vatandaşların güvenle vakit geçirebileceği modern yaşam alanları oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kurnaz, "Parklarımız yalnızca çocuklarımızın oyun oynadığı alanlar değil, aynı zamanda ailelerimizin bir araya geldiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği sosyal yaşam merkezleridir." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve İlkadım'ın her noktasına eşit hizmet ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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