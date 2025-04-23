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Başkan Koltuğu Öğrencilere Devredildi

Başkan Koltuğu Öğrencilere Devredildi
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrencilere devretti. Öğrenciler, şehirdeki çocuklara yönelik projelerini ve önerilerini paylaştı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık makamını, Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere devretti.

Temsili devir teslimde başkanlık koltuğuna oturan öğrenciler, şehirde çocuklara yönelik yeni park alanları, oyun grupları ve sosyal faaliyetlerin artırılması yönündeki düşüncelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Çocuklarımızın fikirlerini önemsiyor, belediye çalışmalarımızda bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Paylaşılan her görüş, ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Program boyunca öğrenciler, belediye yönetimine dair sorular yöneltti ve şehirle ilgili önerilerini doğrudan paylaşma imkanı buldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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