Başkan Kılıç'tan su tasarrufu çağrısı

Belediyenin hizmet binasındaki tüm musluklarına su tasarrufu aparatı perlatör takıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da vatandaşlara evlerinde su tasarrufu sağlamaları için perlatör dağıttı.

Küresel çapta hissedilen iklim krizi su kaynaklarını tehdit ederken tasarruf konusunda farkındalık yaratmak isteyen Buca Belediyesi harekete geçti. Belediyede, suyun daha verimli kullanılması için ana ve ek hizmet binalarında musluk perlatörü montajları yapıldı. Belediyenin, bu sayede yüzde 60 oranında su, yüzde 30 oranında da enerji tasarrufu sağlayacağı kaydedildi.

BAŞKAN KILIÇ PERLATÖR DAĞITTI

İklim Değişikliği Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarına hafta boyunca devam etti. Şirinyer Pazar Yeri önünde düzenlenen etkinlikle vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Bucalılara"Kaynaklar Sınırlı Her Damlası Değerli" broşürleri ile evlerinde su tasarrufu yapmaları için perlatör dağıttı.

GERİ DÖNÜŞÜME TEŞVİK

Öte yandan, yıl boyunca geri dönüşüm materyallerini Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne veya İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim eden vatandaşlara su tasarruf aparatı hediye edileceği belirtildi.

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