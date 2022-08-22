Başkan Kaya şehit oğlunu unutmadı doğum gününde parti rozeti hediye etti

ŞEHİT OĞLUNU UNUTMADI

BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit sakıt Mevlüt Yoğurtçu'nun bize emaneti bulunan oğluna doğum günü ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekat alanında şehit sakıt Mevlüt Yoğurtçu'nun cenaze merasimine dahil bulunan Kaya, şehidin emaneti Yağız Efe'yi unutmadı.

MİNİK YAĞIZ EFE'YE PARTİ ROZETİ HEDİYESİ

Yağız Efe'ye hevesi karşı fırka rozeti armağan ettiğini söyleyerek şu lafları söyledi: "Yağız Efe'nin hediyeler değil, partimizin rozeti merakını çekti. Ben de ona ikram ettim. Aile ismini ilk Alperen düşünüyormuş ama Yağız Efe'ye karar vermişler aile ile istişaremizde Yağız Efe Alperen olsun dedik rozetinin hakkını vereceğinden hiç şüphem yok o artık hepimizin evladı yolu bahtı açık olsun" dedi.