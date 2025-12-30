Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, huzurevi sakinleriyle yeni yıl kapsamında bir araya gelerek sağlık dileklerinde bulundu.
Başkan Kasap, yeni yıl kapsamında Ayvaşık Mahallesi'ndeki huzurevini ziyaret etti.
Burada huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayan Kasap, sağlıklı yıllar temennisinde bulundu.
Huzurevi sakinleri de Başkan Kasap'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel