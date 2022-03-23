Başkan İduğ Romanlar ile buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başkanlığını aynı zamanda Bornova Belediyesi Meclis üyesi de olan Göksel Ceviz'in yaptığı Bornova Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin Erzene Mahallesi'nde kısa bir süre önce açılan binasında gerçekleşen buluşmada, Roman vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen İduğ, Romanlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade etti.

İş isteyenlere fırsat

Özellikle gençler ve çocukların iş konusundaki talepleri üzerinde duran Başkan İduğ, "Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Herkesin olduğu gibi siz de haklı olarak iş ve aş beklentisi içindesiniz. Altın Bilezik projemiz sayesinde pek çoğunuza iş imkanı yaratabiliriz. Kadınlarımızın ekonomik yaşamın içinde olması, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için bunu yapmamız gerekiyor" dedi. Başkan İduğ, iş taleplerini tek tek not alarak meslek sahibi olanlarını en kısa sürede işbirliği içinde oldukları firmalara yerleştireceklerini, 13-19 yaş arası gençlere de iş ve eğitim olanaklarını birlikte sunacaklarını ifade etti.

Protein Zinciri müjdesi

Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut'un da katıldığı ziyarette Protein Zinciri Projesi'ni anlatan Başkan İduğ, "Bornova genelinde tespit ettiğimiz 3.600 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği veriyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz envanter sürekli yenileniyor ve yararlanan aile sayısı artıyor. Dernek olarak böylesi durumlardaki aileleri bize bildirirseniz, gerekli işlemleri yaparak onlara destek oluruz" dedi.

Mustafa Başkan Bornova için şans

Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut ise Başkan Mustafa İduğ'un tüm Bornovalılar için bir şans olduğunu ifade ederek, "Kendisiyle göreve geldiğinden bugüne ihtiyaç sahiplerine destek olma adına uyum içinde çalıştık. Şimdi de sizler için bir aradayız. Mustafa Başkana sahip çıkın" diye konuştu.

Gençlere spor yapma imkanı

Dernek üyesi vatandaşlarla birlikte aynı mahallede bulunan 19 Mayıs 1919 parkında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa İduğ, park içinde bulunan Bornova Belediyesi'ne ait halı sahanın Roman gençlerden kurulu 11 Yıldız Spor Kulübü tarafından kullanılabileceğini ifade ederek, "Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düştü, günümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmek çok önemli. Bu amaçla yasal mevzuatlara uygun olarak bu tahsisi gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Dernek Başkanı Ceviz'den teşekkür

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve Bornova Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Göksel Ceviz ziyareti ve hiç azalmayan desteği nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

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