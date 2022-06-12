Başkan Gürkan, yapımı devam eden inşaat alanlarını inceledi - Haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam eden Özel Harekat Bölge Müdürlüğü alanında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan ile Malatya Özel Harekat Bölge Müdürü Şenol Özoğul, alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Gürkan, yapılan çalışmaları takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi alt yapının yapılması, hazırlanması, çevre düzenlemesi yollarla ilgili ve hafriyatla ilgili büyükşehir belediyesi olarak bir buçuk yıl öncesinin rakamıyla 100 milyon lira harcayarak poligonlarla birlikte güzel bir çalışma hazırladık. Bizler yapılan çalışmaları takip ediyoruz ve belediye anlamında eksik ve aksaklıklar varsa bizler bunların yapılması noktasında çalışmalarımızı yeni bölge müdürümüz, daire başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığı'mızla ortaklaşa yürütüyoruz."