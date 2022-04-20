Başkan Gürkan Kuyumcular Çarşısında incelemelerde bulundu

MALATYA (Bültenler) - İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Hamidiye Mahalle Muhtarı Ünal Ergöç, Yenihamam Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan ile Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.

Mahalle muhtarlarından Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Hamidiye Mahalle Muhtarı Ünal Ergöç ve Yenihamam Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, güzel bir hizmetin daha bittiği zaman bölgenin daha farklı bir çehreye kavuşacağını söylediler.

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı alanda üst katlarla birlikte yaklaşık 275 işyerinin bulunduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kent Estetik Kurulunun almış olduğu karar muhaceresi içerisinde şehrimizin görüntü güzelliğinin oluşması ve buradaki iş yerlerinin ve işyeri sahiplerinin daha sağlıklı, hijyen, tertipli ve düzenli bir mekanda ticaretlerini yürütmeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyor. Kent Estetik Kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile buradaki cephe giydirme çalışmalarına geçtiğimiz yıl sonbahar döneminde başlanıldı. İnşallah bir aksilik çıkmadığı takdirde bir ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte şehrin merkezinde lokasyon olarak en güzel yerlerden biri olan ve Kuyumcular Çarşısı olarak ifade ettiğimiz mekânın hem görsel güzelliği açısından, hem fiziki güzelliği açısından hem de bu işyerlerinde çalışan işverenler ve iş görenlerin güzel mekânları olacak.

Buradaki çalışmalarımızı başlatırken ayrı bir konsept benimsedik. Genelde sarı-kahverengi gibi haki renkler kullanılırken biz daha farklı renk seçenekleriyle şehrin içini açacak işyerlerinde çalışanların daha huzurlu bir şekilde çalışmalarını temin edecek bir renk seçimi yaptık. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığı zaman cephe giydirme anlamında örnek bir çalışma olarak esnafımıza ve hemşerilerimize sunmuş olacağız. Bu çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bültenler / Güncel