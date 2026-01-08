Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Gülpınar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih eden Gülpınar, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" isimli karesini oyladı.

Gülpınar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçerken, "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesini seçen Gülpınar, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti.

Başkan Gülpınar, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarının büyük emek harcadığını aktaran Gülpınar, "Anadolu Ajansının artık geleneksel hale gelen bu fotoğraf yarışmasında birbirinden etkileyici kareler yer alıyor. Hepsini uzun uzun inceleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Seçim yaparken de gerçekten zorlanıyorsunuz. Bu fotoğrafların oluşmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.