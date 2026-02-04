Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler asfaltlama çalışmalarını inceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler asfaltlama çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesindeki Tekkiraz Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalleye yapılan hizmetleri vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesindeki sıcak asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekkiraz Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, incelemenin ardından açıklamada bulundu.

Güler, mesai gözetmeksizin Tekkiraz'ı asfalt konforuyla buluşturduklarını belirtti.

Buranın önem verdikleri yerlerden biri olduğunu aktaran Güler, "Yoğun çalışmalarla mahallemizi asfalt konforu ile buluşturuyoruz. Amacımız fırsat eşitliğini sağlayarak tüm mahallelerimize güzel hizmetler vermek. Kendi iş makinelerimiz ve imkanlarımızla yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da bizim farkımız." ifadelerini kullandı.

Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Yaşar Kolcu ise ekiplerin kar kış demeden çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini kaydetti.

Güler, esnaf ve mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu