Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler asfaltlama çalışmalarını inceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesindeki sıcak asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekkiraz Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, incelemenin ardından açıklamada bulundu.

Güler, mesai gözetmeksizin Tekkiraz'ı asfalt konforuyla buluşturduklarını belirtti.

Buranın önem verdikleri yerlerden biri olduğunu aktaran Güler, "Yoğun çalışmalarla mahallemizi asfalt konforu ile buluşturuyoruz. Amacımız fırsat eşitliğini sağlayarak tüm mahallelerimize güzel hizmetler vermek. Kendi iş makinelerimiz ve imkanlarımızla yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da bizim farkımız." ifadelerini kullandı.

Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Yaşar Kolcu ise ekiplerin kar kış demeden çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini kaydetti.

Güler, esnaf ve mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi.