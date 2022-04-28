Başkan Ergün, Başkan Tosun'u Ziyaret Etti

Kula'da Kadir Gecesi programına katılacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe programına Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ziyaretiyle başladı. Başkan Tosun'a çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ergün,Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nin manevi havasında güzel bir Kadir Gecesi geçireceklerini belirtti.

Kula ilçesinde bulunan Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nde 'Yunus Emre Gönül Sofrası ve Kadir Gecesi Programı' düzenleniyor. Düzenlenen programa katılmak üzere ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, programa Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaretle başladı. Başkan Ergün'ü Kula Belediyesi Hizmet Binası önünde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, mahalle muhtarları ve vatandaşlar karşıladı. Ziyarette Başkan Ergün'e, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları,MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti.

Pandemi Sonrası Emre'de İlk Buluşma

Pandemi sürecinde bir araya gelemediklerini, Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevresinde yürütülen düzenleme çalışmalarının noktalanmasının ardından Kadir Gecesi programında vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yenilenen yüzü ve manevi havasıyla güzel bir iftar olacağını düşünüyorum. Rabbim dualarımızı kabul etsin" dedi.

Başkan Tosun Teşekkür Etti

Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevresinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini ileten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Allah razı olsun size, teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Orası, muhteşem bir alan haline geldi" şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün, Başkan Tosun'a günün anısına MASMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan Manisa bezi ile dokunan el dokuması kaftan tabloyu hediye etti.

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