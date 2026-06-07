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Belediye Başkanı ilçesinde buluştuğu asker arkadaşlarıyla sahilde temizlik yaptı

Belediye Başkanı ilçesinde buluştuğu asker arkadaşlarıyla sahilde temizlik yaptı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Demir, 40 yıl önce birlikte askerlik yaptığı arkadaşlarıyla sahilde çöp temizliği yaptı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Demir, asker arkadaşlarıyla sahildeki çöpleri temizledi.

Asker arkadaşlarıyla Çatalzeytin'de bir araya gelen ve ilçe sahilinde mıntıka temizliği yapan Demir, AA muhabirine, Adana İl Jandarma Komutanlığında 1984-1985 yılları arasında askerliğini yaptığını söyledi.

Askerlik arkadaşlarını Çatalzeytin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Demir, "Adana Jandarma Bölge Komutanlığındaki asker arkadaşlarımızdan 45'i katıldı. Sahile inerek mıntıka temizliği yaptık. Birlik beraberlik buluşması oldu. Bizleri onore ettiler. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat
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