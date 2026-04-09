Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Polis Merkezi Amirliğine ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Polis Merkezi Amirliğine ziyaret
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Reşat Vural Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Çolakbayrakdar, onların fedakarlıklarına dikkat çekerek Türk Polis Teşkilatı'nın önemini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gevhernesibe Mahallesi'ndeki amirliği ziyaret eden Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Karaaslan ve polislerle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, polislerle sohbet ederek, Türk kahvesi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakayrakdar, polislerin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yaptığına dikkati çekti.

Polislerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Allah tüm güvenlik güçlerimizi her türlü beladan ve terör saldırılarından korusun. 181 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin gücünü ve milletimizin güven duygusunu temsil eden en önemli kurumlarımızdan biridir. Onların her şart altında sergilediği cesaret, sabır ve kararlılık, toplumumuzun huzurunun teminatıdır. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat cansiperane görev başında olan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, haftalarını kutluyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
