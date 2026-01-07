Ula Belediye Başkanı Caner vatandaşlarla buluştu

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Kavakçalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallede gerçekleştirilen buluşmada Başkan Caner, mevcut ihtiyaçları yerinde tespit edip, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulundu.

Başkan Caner, vatandaşların ilettiği taleplerin belediyenin çalışma programı doğrultusunda değerlendirileceğini belirterek, mahallelerle doğrudan iletişimin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Program kapsamında Kavakçalı İlkokulu'nu da ziyaret eden Caner, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, öğrencilerle de sohbet eden Caner, eğitime yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.