Haberler

Ula Belediye Başkanı Caner vatandaşlarla buluştu

Ula Belediye Başkanı Caner vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Kavakçalı Mahallesi'nde halkla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahalledeki ihtiyaçların yerinde tespit edildiği buluşmada, eğitim faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Kavakçalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallede gerçekleştirilen buluşmada Başkan Caner, mevcut ihtiyaçları yerinde tespit edip, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulundu.

Başkan Caner, vatandaşların ilettiği taleplerin belediyenin çalışma programı doğrultusunda değerlendirileceğini belirterek, mahallelerle doğrudan iletişimin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Program kapsamında Kavakçalı İlkokulu'nu da ziyaret eden Caner, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, öğrencilerle de sohbet eden Caner, eğitime yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak