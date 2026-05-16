Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da yapılan Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üye belediyelerin katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentlerin tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması, projeler, hedefler, yol haritası ve öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin kuruluşundan bugüne kadar gerek Anadolu buluşmalarında gerekse bölge toplantılarında gündemine önemli ve güncel konuları aldığını ifade etti.

Yapılan toplantıların başarılı işler ortaya koyduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Güncel sorunlar ve fırsatları hepimiz biliyoruz, daha büyük hedeflere hep beraber ulaşmalıyız. Kamu, yerel, sivil, özel işbirliği hepimiz için önemlidir. Hep birlikte ortak akılla yol alırız. Uzlaşma kültürünün en güzel örneğini sergileyen böyle bir kuruluşumuzun üzerine hepimizin titremesi, göz bebeğimiz gibi koruması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı değerli başkanımıza, burada bulunan tüm üyelerimize, tüm siyasi partilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, toplantıda Tarihi Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi.