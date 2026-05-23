Başkan Büyükkılıç, katlı kavşak çalışmasını yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kış şartlarından dolayı çalışmaların planlanan takviminde esneme olduğunu belirtti.

Çalışmaların kazasız ve belasız bir şekilde devam etmesi temennisinde bulunan Büyükkılıç,"Şehrimizin ulaşım bağlamında her noktada, her bölgede konforunu arttırmak için gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Yapılan çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da projeden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.