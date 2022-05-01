Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayıp, bayramın son günü gece yarısı sona ereceğini belirtti.

Toplu taşımayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Bayram boyunca hemşehrilerimizin ulaşımını rahatlıkla sağlamaları adına ekiplerimiz özveri ile çalışacak. Hemşehrilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil, özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı bir kere daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.