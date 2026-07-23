Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan Basın Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıılç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıılç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Doğru, tarafsız ve kamu yararını esas alan gazeteciliğin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, basının demokrasinin güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Büyükkılıç, gazeteciliğin büyük fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini anlatarak, "Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Bu gücün temelinde ise doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı bulunmaktadır. İlkeli habercilik anlayışı, hem demokrasinin güçlenmesine hem de toplumsal güven ortamının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

Taytlı vali gitti, takım elbiseli vali geldi
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu