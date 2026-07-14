Büyükkılıç'tan 15 Temmuz Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin ortak hafızaya kazındığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ortaya koyduğu tarihi duruşun dünya demokrasi tarihine örnek olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Aradan geçen yıllar göstermiştir ki 15 Temmuz, sadece hafızalarda kalan bir tarih değil, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren milli bir şuurdur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, bugün de Türkiye'nin yarınlarına ışık tutmaya devam etmektedir. 15 Temmuz ruhu kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak değerlerimizin en güçlü teminatlarından biridir." ifadelerini kullandı.