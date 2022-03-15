Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 55 maddelik gündemden oluşan mart ayı meclis toplantısı Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, Sera Organize Sanayi Bölgesi için yeni koşullar ve ödenecek kaynak ile ilgili yapılan değerlendirme yeni şekliyle oylamaya sunularak kabul edildi. Belediyenin kurucu üye olarak yer alması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Sera İhtisas Organize Sanayi'nin Kayseri'ye ve Türkiye'ye büyük kazanım sağlamasını beklediklerini anlatarak, "İnşallah kısa sürede hayata geçer, yatırıma vesile olur. Himmetdede civarında biliyorsunuz 90 derece sıcaklığında su çıkmıştı. Kayseri'miz böylece 1 milyon metrekarelik bir alanda bu yatırımı yapmak suretiyle en azından, şehrimize, ülkemize katma değer, döviz getirisi sağlar diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.