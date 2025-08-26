Başkan Büyükkılıç, Şehit Komandolar Caddesi'nde yürütülen peyzaj düzenlemelerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25 milyon liralık yatırımla asfalt ve altyapı çalışmaları tamamlanan Şehit Komandolar Caddesi'nde yürütülen peyzaj düzenlemelerini inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Şehit Komandolar Caddesi'ni konforlu ve estetik hale getirmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Ekipleri sahada ziyaret ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Talas Şehit Komandolar Caddesi'ndeyiz. Altyapısını ve asfaltını yeniledik, şimdi sıra peyzaj çalışmalarında. Kayseri'mizin dört bir yanında olduğu gibi Talas'ta da modern, yaşanabilir ve güzelliklerle dolu bir şehir için gayretle çalışıyoruz."