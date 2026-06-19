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Başkan Büyükkılıç vatandaşla buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda Büyükkılıç, vatandaşların talep, öneri ile beklentilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gece gündüz demeden ekibiyle çalıştıklarını belirtti.

Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda öğrencilere başarı dileyen Büyükkılıç, A Milli futbol takımına da dünya kupası serüveninde başarı temennisinde bulundu.

Buluşmanın ardından millet bahçesini gezen Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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