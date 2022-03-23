Başkan Büyükkılç'a Tomarza çiftçileri adına plaket verildi - Haberler

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Başkan Büyükkılç'a Tomarza çiftçileri adına plaket verildi

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Başkan Büyükkılç'a Tomarza çiftçileri adına plaket verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant'ı makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nalbant, Başkan Büyükkılıç'a Tomarza çiftçisine desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Başkan Büyükkılıç da tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çekerek, hem çiftçilere hem de besicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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