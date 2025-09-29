Başkan Bulut'tan İtfaiye Personeline Ziyaret ve Kutlama

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bulut, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İtfaiye personelinin her türlü zorlu koşulda görev yaptığını ifade eden Bulut, itfaiye personeline çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Bulut, daha sonra personeliyle sohbet etti.