Başkan Buluntu: "Başımıza kalkılan yardımları tümüyle iade etmeye hazırız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, "Her şeyden önce bir Kahramanmaraşlı olarak kahraman şehrimizin her bir ferdi adına belirtmek isterim ki; Kahramanmaraş iş dünyası, yapılan maddi ve manevi yardımların tümünü başımıza kalkanlara iade etmeye hazırdır" dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası özellikle sosyal medya platformları üzerinden depremzedelere ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapanlara yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitelerinde düzenlenen basın açıklamasına katılım yoğun oldu.

Sözlerine 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan KMTSO Başkanı Buluntu, seçimler sonrası depremzede vatandaşlara yönelik yapılan beddua ve hakaretleri sert sözlerle eleştirerek, "Bizim kızgınlığımız, dünyada eşi benzeri yaşanmamış bir felaket sonrası yapılan insani yardımların siyasete malzeme edilerek, depremzedelerimizi incitmesidir" şeklinde konuştu.

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketler sonrası neye uğradığımızı bilmez halde kendimizi küçük bir kıyametin ortasında bulduk. Felaketin boyutunu, yıkıcı etkisini ve acısını ancak yaşayanın bilebileceği bir ortamda bir yandan yakınlarımızı enkaz altında çıkarmanın mücadelesini verirken bir yandan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ettik. O gün depremi yaşayan herkes zorlu yaşam koşulları içinde bir mücadele verirken güzel ülkemin dört bir yanından gelen yardımlar ile büyük bir dayanışma örneği sergilendi ve bu konuda adeta dünyaya birlik ve beraberlik dersi verdik. Aziz milletimiz, üstüne deprem karanlığı çöken halkımıza adeta yüreğindeki sevgi ile ışık kaynağı oldu. Yeri geldi Van'dan kardeşlerimizin gönderdiği battaniyeler ile ısındık, yeri geldi İzmir'den arabasına ne bulursa doldurup gelen abimizin bisküvisi ile karnımızı doyurduk, yeri geldi Hac parasını bizlere gönderen Hatice annemizin bu davranışı karşısında ağladık, yeri geldi kumbarasındaki tüm parasını hiç düşünmeden iliştirdiği not ile yollayan evlatlarımızın hareketleri karşısında duygulandık.

Lakin bu hafta sonu gerçekleşen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra özellikle ilimizin merkez üssü olduğu deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ağza alınmayacak beddualar ve hakaretler edilmiş, bu davranış ve söylemler bölgemizin asil insanlarını derinden yaralamıştır. Elbette bizim sözümüz yaptığı yardımı başa kalkacak kadar basit düşen zihniyetleredir. Yoksa biz biliyoruz ki bu ülkenin milyonlarca yüreği güzel insanı var ve onlar hep bizim yanımızdaydılar ve olmaya da devam edeceklerdir. Bizim kızgınlığımız, dünyada eşi benzeri yaşanmamış bir felaket sonrası yapılan insani yardımların siyasete malzeme edilerek, depremzedelerimizi incitmesidir. İyilik ticaret değildir, yapılan iyiliğe karşılık beklenildiğinde iyilik olmaktan çıkar karşılıklı menfaate döner. Eğer gönderdiğinizi ifade ettiğiniz yardımlardan dolayı kendinizde depremzedelere hakaret etme hakkını bulabiliyorsanız biz size o yardımların daha fazlasını göndermeye hazırız.

Bugüne kadar dil, din, ırk, mezhep, dünya görüşü ayrımı yapmadan yardıma ihtiyacı olan her coğrafyanın yardımına koşan büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman olduğu gibi bugünlerde de deprem felaketinden etkilenen milyonlarca vatandaşımızın yaralarına merhem olmuş ve olmaya da devam edecektir. Devlet ve millet dayanışması ile bugünlerin üstesinden de geleceğimizi belirterek sözlerime burada son verirken; karşılıksız yardım gönderen ve her zaman varlıklarını hissettiren tüm yardımseverlere teşekkür ediyor, işleri güçleri fitne fesat olanları da kınayarak kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.