Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Sapanca Gölü açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün doğal beslenme süreçlerinin bozulmaması ve suyun zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini bildirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gazetecilerle bir araya gelen Alemdar, Sapanca Gölü'nün suyunun geleceğe eksiksiz taşınması, göl havzasının korunması, hazırlanan eylem planı ve vatandaşları gölle buluşturmayı hedefleyen "Sapanca Park" projesi hakkında bilgi verdi.

"Sapanca Gölü Hepimizin" başlıklı sunum yapan Alemdar, "Sapanca Gölü hepimizindir. Bu nedenle gölümüzü korumak ve geleceğe taşımak amacıyla projelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken kendi başımıza karar almıyor, bilim insanlarımız, üniversitelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hareket ediyoruz. Koruma kullanma dengesine hassasiyetle dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Alemdar, iddiaların aksine, gölün etrafında dolgu yapmak, havzayı daraltmak veya gölü işgal etmek gibi niyetlerinin olmadığını aktararak, "Aksine, gölün doğal beslenme süreçlerinin bozulmaması ve suyun zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken çekilme yaşanan bu noktaları dikkate alıyor ve projemizi gölün tam doluluk seviyesindeki kıyı çizgisine göre planlıyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, işgalleri önlemek ve havzanın bilimsel verilere dayalı şekilde korunmasını sağlamak içindir." ifadesini kullandı.

"Sapanca Park" projesiyle ne belediyeye ne de herhangi bir şahsa menfaat sağlamadıklarını kaydeden Alemdar, "Amacımız vatandaşlarımızın gölle buluşabilmesini sağlamaktır. İddiaların aksine, sazlıkları kendimize alan açmak için değil, gölü işgal eden ve halkın kullanımını engelleyen iskeleleri kaldırmak için düzenlemeler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Alemdar, sazlıkları temizleme amaçlarının da yanlış aktarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kurumuş ve kahverengiye dönmüş sazlıklar filtreleme fonksiyonunu kaybettiği için içme suyu kalitesine zarar vermektedir. Biz bu çalışmaları tamamen bilimsel bilgiler ışığında yürütüyoruz. Buna karşın, geçmişte kaçak iskelelerle gölü kişisel kullanım alanına çeviren ve kendi bölgelerinde sazlık kesimi yapanlar, göl kıyısının kamuya açılmasından rahatsızlık duymaktadır. Gölü kirleten, işgal eden ve su kalitesini bozan her türlü uygulamaya karşıyız. Temizlik çalışmalarında kıyı şeridindeki bazı kaçak yapıların atık sularını göle akıttığını da tespit ettik. Böyle bir uygulamayı savunan zihniyetin karşısında durmak bizim görevimizdir. Tek derdimiz Sapanca Gölü'nü korumaktır.

Sazlıkların içine saklanmış kaçak yapıları ve göle uzanan kirli su borularını gizlemeye çalışanlar bugün rahatsız olmuş olabilir fakat Sapanca Gölü kıyısı sit alanıdır ve herkesin kullanımına açık olmak zorundadır. Bizim en büyük hayalimiz, 'Sapanca Gölü hepimizin' diyerek çıktığımız bu yolda tüm işgalleri engellemek ve göl kıyısından herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Bu nedenle sit alanı içindeki tüm kaçak yapıları kaldıracağız."

Alemdar, Sapanca Gölü ve "Sapanca Park" projesine yönelik iddiaları da yanıtladı.