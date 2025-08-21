Başkale Kaymakamı, Okul İnşaatlarını İnceliyor

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Erdoğan, inşaat çalışmaları süren Yeni Mahalle Ortaokulu, Vali Özdemir Hanoğlu İlk ve Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyonunu ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Erdoğan, okulların kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.