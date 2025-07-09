Başkale Kaymakamı Erdoğan, Kütüphane ve Hafızlık Kursu İnşaatını Ziyaret Etti

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Müftüsü İsmail Demir ile yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve yeni İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı ve Yeni Mahalle'de inşa edilen binalardaki son durumu kontrol eden Erdoğan, yüklenici firma yetkilileri ve teknik personellerden bilgi aldı.

Görevlilerle sohbet eden Erdoğan, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ardından ilçede hizmet veren kütüphaneyi de ziyaret eden Erdoğan, kitap okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap okumanın önemine değinen Erdoğan, çocukların ve gençlerin yaz tatilinde kitap okuması gerektiğini belirtti.

Geleceğin aydınlık yarınları olan çocukların kitaplarla buluşturulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kitapsız bir hayat düşünülemez. Dünyanın en iyi kütüphanelerinin gelişmiş ülkelerde olması tesadüf değildir. Ekonomide, siyasette, teknolojide, bilimde, sanatta ve edebiyatta güçlü bir ülke olmak istiyorsak hayatımızın merkezine kitapları koymak zorundayız." diye konuştu.