Başkale'de Yol Kontrolünde 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Mal Ele Geçirildi

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında, piyasa değeri 2 milyon 213 bin TL olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 213 bin TL olan çeşitli gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. (25) hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

