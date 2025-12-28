Haberler

Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 275 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Öncüler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
