Van'da 65 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram skunk ve 50 sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 50 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram skunk ve 50 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.H hakkında adli işlem başlatıldı.