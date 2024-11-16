Başkale'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Başkale-Hakkari kara yolunun Kelekom Köprüsü yakınlarında S.Ç. idaresindeki 65 ABN 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.