Başkale'de Operasyonda 5 Kilo 611 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda araç lastiğine gizlenmiş 5 kilo 611 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilıcak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, araç lastiğine gizlenmiş 4 kilo 888 gram skunk ve 723 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.