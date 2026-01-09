Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, trafikte aksama olmaması için kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE, (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
