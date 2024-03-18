Başkale'de kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışı ve fırtına, 2700 rakımlı ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Başkale'de dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezi ise beyaza büründü.