Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

BAŞKALE'DE EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İlçe merkezinde park edilen bazı araçlar kara gömülürken, beyaz örtüyle birlikte ilçede güzel görüntüler de oluştu.