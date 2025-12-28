Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.
BAŞKALE'DE EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
İlçe merkezinde park edilen bazı araçlar kara gömülürken, beyaz örtüyle birlikte ilçede güzel görüntüler de oluştu.
