Haberler

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

BAŞKALE'DE EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İlçe merkezinde park edilen bazı araçlar kara gömülürken, beyaz örtüyle birlikte ilçede güzel görüntüler de oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu