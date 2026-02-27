Haberler

Van'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi (2) / Dron

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. Ekipler kar temizleme çalışmaları yaparak kapanan yolları açıyor.

BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. İlçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömülürken, belediye ve Karayolları ekipleri ilçe merkezinde ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan 32 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı Ankara'da okunuyor

Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı Ankara'da okunuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi

CHP İstanbul İl Kongresi davasında Gürsel Tekin için karar verildi
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!