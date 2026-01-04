Haberler

Van'da çığ düşmesi sonrası kapanan yol açıldı

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Sualtı Mahalle yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşım açıldı. 5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Sualtı Mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İran sınırında bulunan ve ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 2 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin kar savurma makinesi ile yaptığı çalışmalar sonucunda mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını bildirirken, olumsuz hava koşulları ve çığ düşmesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

