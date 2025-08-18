Başkale'de Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Başkale'de Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen kazada bir pikap şarampole yuvarlandı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yusuf Koç idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasında şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 5 kişi Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.